Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.

- Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. 

- Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. 

- Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.

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