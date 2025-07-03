Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.
Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.
- Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
- Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun.
- Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.
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