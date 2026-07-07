Türkiye'nin farklı bölgelerinden üst üste gelen ayı saldırısı haberleri tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir vatandaşın hayatını kaybettiği acı olayın ardından, bu kez de Çorum'dan korkutan bir ayı saldırısı haberi geldi.
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Lapa köyünde 68 yaşındaki Kadir Kaymaz, ekinlerini suladığı sırada aniden ortaya çıkan bir ayının saldırısına uğradı. Ailesi tarafından Bayat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaymaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kaymaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinde derin ısırık izleri bulunduğu ve saldırı esnasında aldığı darbelerle 3 kaburgasının kırıldığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adamın yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde gece saatlerinde evinin önündeki kanepede uyuyan 70 yaşındaki Osman Güntaş, bir ayının saldırısına uğramıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmişti. Talihsiz adam, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.