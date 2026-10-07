İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği bilgisi kesinleşirken, İzmirliler büyük tepki gösterdi.
YENİ Parti'nin, Tugay'ın AKP'ye katılacağının kesinleşmesinin ardından Konak Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünden Egemenlik Evi’ne kadar düzenlemek istediği yürüyüşe İzmir Valiliği'nden yasak geldi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, YENİ Parti valiliğin engelinin ardından yürüyüş güzergahını değiştirdi. Eylemin bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar sürdürülmesi kararlaştırılırken, sabah saatlerinde emniyet güçleri Cumhuriyet Meydanı'nı bariyerlerle kapattı.