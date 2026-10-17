İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin ve Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu 'nun bakımını üstlendiği 200’e yakın köpek, gece yarısı baskınıyla çevik kuvvet eşliğinde toplatıldı. Köpeklerin nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi verilmezken, hayvanların toplanmasına karşı çıkan öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı. Kampüste köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan öğrenciler ve Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri müdahaleye engel olmaya çalıştı. Durumu öğrenen akademisyenler de kampüse gelerek öğrencilerin tepkisine katıldı. Polis, hayvanların götürülmesine karşı çıkan öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.

IŞIKLAR KARARTILDI

Polis ve çevik kuvvet ekipleri eşliğinde alana gelen belediye ekiplerinin köpekleri götürmesine öğrenciler ve hayvanseverler tepki gösterdi. Gazete Yenigün'e konuşan ve alanda bulunan bir hayvansever, ışıkların karartıldığını ve köpeklerin nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Işıklar karartıldı. Şu an arka tarafta gerçekten nelerin olduğunu hiç bilmiyoruz. Çocuklarımız nereye toplanıyor? Nereye ölümü olarak gönderiliyor? Polisler tam şu anda bize barikat kuruyorlar onları kurtarmak istediğimizde bize şiddet uyguluyorlar. Bu anın lütfen bütün videolarını çekin. Bu anların hepsinin ifşa olması lazım. İzmir Belediyesi’nin de bunu görmesi lazım. Ve bütün İzmir halkının da şu an buraya geliyor olması lazım.”

KÖPEKLERİ YAKA PAÇA TUTARAK GÖTÜRÜYORLAR

Bölgede bulunan başka bir yurttaş da toplama işleminin aniden başladığını, öğrencilerin ve akademisyenlerin alanda toplandığını söyledi. Köpeklerin zorla götürüldüğünü ve hayvanseverlerin müdahale etmesine izin verilmediğini öne süren yurttaş, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi: “Şu anda bütün öğrenciler, bütün hocalar, herkes burada. Köpekleri, yaka paça tutarak zorla dışarı götürüyorlar ve almamıza izin vermiyorlar. Öğrencileri yerlerde sürüklediler. Buradaki köpeklerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Aylardır ve bir anda gece baskınıyla geliyorlar, bu şekilde önümüze dizilip içeri araçlarıyla girip köpekleri bağırta bağırta dışarı çıkarıyorlar.”

YURTLARIN İÇİNE GİRİLDİ İDDİASI

Yurtlarda kalan öğrenciler, köpeklerin yalnızca kampüs alanından değil, öğrenci yurtlarının içinden de toplandığını kaydetti. Kampüste öğrenciler ve hayvan hakları topluluğu tarafından bakılan yaklaşık 200 köpeğin hangi barınağa ya da tesise götürüldüğü henüz bilinmiyor. Köpeklerin akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor.