İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/545 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/545 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, SOĞUKKUYU Mahalle/Köy, 9904 Ada, 1 Parsel, B BLOK 2. KAT 9 Nolu Bağımsız B.

Adresi : Soğukkuyu Mah. 1846/7 Sokak No:8 D:9 Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 3.292,90 m2

Arsa Payı : 1/46

İmar Durumu : Bayraklı Belediye Başkanlığı, 13.06.2024 tarih, E-20191754-804.01-3068532 sayılı yazılarında, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 9904 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 4945 m2 konut adasına isabet etmekte olup Kentsel Dönüşüm alanında kalmamaktadır, denilmektedir.

Kıymeti : 4.460.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : beyan: Y. PLANI: 09/09/1988 TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 15:00

04/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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