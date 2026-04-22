İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1331 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1331 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14206 Ada, 1 Parsel, 5. Kat, 5. Giriş, 114(OFİS) Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi 367/2 Sokak 5 Giriş Kat:5 Ofis:114 Avcılar Cadde Teras Sitesi Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 7.030,83 m2 olup satışa konu taşınmaz Brüt alanı 52.00m2, net alanı 41.00m2dir.

Arsa Payı : 46/14316

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-AT Diğer İrtifak Hakkı :KAZIMDİRİK 14206 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE A (K1,K2,K3,K4) = 8,32 M² KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHIİRTİFAK HAKKI KURULMUŞTUR. KAZIMDİRİK 14206 ADA 1PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE B(T1,T2,T3,T4) = 186,15 M² TRAFO YERİ İRTİFAK HAKKI (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273),

2- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14206 Ada, 1 Parsel, 2. Kat, 5. Giriş, 43 (OFİS) Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi 367/2 Sokak 5 Giriş, Kat:2 Ofis:43 Avcılar Cadde Teras SitesiBornova / İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 7.030,83 m2 olup satışa konu taşınmazın Brüt alanı 52.00m2, net alanı 41.00m2dir.

Arsa Payı : 46/14316

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-AT Diğer İrtifak Hakkı :KAZIMDİRİK 14206 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE A (K1,K2,K3,K4) = 8,32 M² KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHIİRTİFAK HAKKI KURULMUŞTUR. KAZIMDİRİK 14206 ADA 1PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE B(T1,T2,T3,T4) = 186,15 M² TRAFO YERİ İRTİFAK HAKKI (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273),

2- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14206 Ada, 1 Parsel, 2. Kat, 5. Giriş, 34 ( OFİS ) Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi 367/2 Sokak 5 Giriş, Kat:2 Ofis:34 Avcılar Cadde Teras Sitesi Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz7.030,83 m2 olup satışa konu taşınmazın brüt alanı 52.00m2, net alanı 41.00m2dir.

Arsa Payı : 46/14316

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-AT Diğer İrtifak Hakkı :KAZIMDİRİK 14206 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE A (K1,K2,K3,K4) = 8,32 M² KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHIİRTİFAK HAKKI KURULMUŞTUR. KAZIMDİRİK 14206 ADA 1PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE B(T1,T2,T3,T4) = 186,15 M² TRAFO YERİ İRTİFAK HAKKI (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273),

2- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14206 Ada, 1 Parsel, 1. Kat, 5. Giriş, 21 ( OFİS ) Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi 367/2 Sokak 5 Giriş Kat:1 Ofis:21 Avcılar Cadde Teras SitesiBornova / İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 7.030,83 m2 olup satışa konu taşınmazın Brüt alanı 52.00m2, net alanı 41.00m2dir.

Arsa Payı : 46/14316

Kıymeti : 4.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-AT Diğer İrtifak Hakkı :KAZIMDİRİK 14206 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE A (K1,K2,K3,K4) = 8,32 M² KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHIİRTİFAK HAKKI KURULMUŞTUR. KAZIMDİRİK 14206 ADA 1PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE B(T1,T2,T3,T4) = 186,15 M² TRAFO YERİ İRTİFAK HAKKI (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273),

2- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:15

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14206 Ada, 1 Parsel, 1. Kat, 5. Giriş, 17 ( OFİS ) Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi 367/2 Sokak 5 Giriş Kat:1 Ofis:17 Avcılar Cadde Teras SitesiBornova / İZMİR

Yüzölçümü :Ana taşınmaz 7.030,83 m2 olup, satışa konu taşınmazın brüt alanı 52.00m2, net alanı 41.00m2dir.

Arsa Payı : 46/14316

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-AT Diğer İrtifak Hakkı :KAZIMDİRİK 14206 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE A (K1,K2,K3,K4) = 8,32 M² KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHIİRTİFAK HAKKI KURULMUŞTUR. KAZIMDİRİK 14206 ADA 1PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE B(T1,T2,T3,T4) = 186,15 M² TRAFO YERİ İRTİFAK HAKKI (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273),

2- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:15

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14206 Ada, 1 Parsel, 1. Kat, 5. Giriş, 16 ( OFİS ) Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi 367/2 Sokak 5 Giriş Kat:1 Ofis:16 Avcılar Cadde Teras Sitesi Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 7.030,83 m2 olup, satışa konu taşınmazın brüt alanı 52.00m2, net alanı 41.00m2dir.

Arsa Payı : 46/14316

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1-AT Diğer İrtifak Hakkı :KAZIMDİRİK 14206 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE A (K1,K2,K3,K4) = 8,32 M² KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHIİRTİFAK HAKKI KURULMUŞTUR. KAZIMDİRİK 14206 ADA 1PARSEL ALEYHİNE TEDAŞ LEHİNE B(T1,T2,T3,T4) = 186,15 M² TRAFO YERİ İRTİFAK HAKKI (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:8790013397(SN:5273),

2- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

