İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/408 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/408 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERGENE Mahalle/Köy, 474 Ada, 207 Parsel, 15 Nolu B. B.

Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Kızılay Mahallesi, 513 Sokak, No: 15/2 Adresine Kayıtlı, 1. Kat + Çatı Kat, 15 Nolu Dubleks Meskend Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 525,96 m2

Arsa Payı : 3721/52596

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 15:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 15:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02466862