İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/159 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/159 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, ATIFBEY Mahalle/Köy, 11117 Ada, 17 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmaz

Adresi :Atıfbey Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 78/1 Landor Sitesi, A/1 Blok Zemin Kat Daire: 12 Gaziemir/ İZMİR

Yüzölçümü : 18.359,00 m²

Arsa Payı : 830/229780

İmar Durumu :Haberleşme, Seyrüsefer Gözetim Sistemleri Maia Kriterleri Hakkındaki Yönetmelik Doğrultusunda DHMİ Genel Müd. Yapılacak olan yapının yüksekliği hakkında izin alınması zorunludur. 1/1000 ölçekli Gaziemir İlçesi Havaalanı Maina Planı 1. Etap Revizyon İmar Planı Notlarına uyulacaktır.? T Koşullu, E:1,00 Hmax: 9,50 Taksmax:0,50 yapılaşma koşullarına sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : A.H:KROKİDE A İLE GÖST.12,75 M²LİK KIS TEDAŞ LEHİNETRAFO YERİ DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR.(118 ADA 44 PARSEL)

Diğer Beyan : Yönetim Planı:17/01/2020

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KOCATEPE Mahalle/Köy, 50231 Ada, 3 Parsel de kayıtlı taşınmaz

Adresi : Şirinkapı Mahallesi, 1058/10 Sokak, No:10Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 218,00 m²

İmar Durumu : Taşınmazın Al Nizamlı 2 Kat Yapılaşma Koşullu Alanda Kaldığı” Anlaşılmıştır.

Kıymeti : 8.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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