İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1114 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1114 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, GÜLTEPE Mahalle/Köy, 40069 Ada, 1 Parsel

Adresi : Atamer Mahallesi 2604 Sokak No: 19 (Bodrum Kat İçin: 2607 Sok No:26) Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 110,00 m2

İmar Durumu :KonakBelediyesi’nin465407sayılıyazısında;40069ada1parsel13.07.2020 tarihindeonaylanan1/1000 ölçekliGültepeRevizyon Uygulama İmarPlanında;T.A.K.S:0.40,K.A.K.S: 2.50, Y en çok: 10 Kat Konut Alanında yer almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde hükümlerine tabi olup Belediye Encümenimizin 25.03.2021 tarih ve 250 sayılı kararı ile seçilen düzenleme sahası içinde kalmaktadır. Söz konusu parsel 06.10.2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Halkapınar kaynağı ve kuyuları koruma alanı’ içerisinde 2. Derece koruma alanında yer almaktadır. Kentsel Dönüşüm Alanında kalmamaktadır. Taşınmazın arşiv işlem dosyasında yapılan incelemede yapı ruhsatı, mimari proje ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır denmektedir.

Kıymeti : 7.453.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:59

21/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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