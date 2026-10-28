İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, bir grup Ortodoks Yahudi'nin mezarlık çevresinde dans ettiği görülürken çevrede bulunan bazı vatandaşların da grubu izlediği anlar yer aldı. SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu; grubun dans ettiği ettiği anlar kullanıcıların dikkatini çekti. SEÇİMLERİN ARDINDAN KAYDEDİLDİ Öte yandan görüntüler, İsrail'de Benyamin Netanyahu'nun seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından kaydedildi.

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