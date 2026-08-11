İzmir’in Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen evde yapılan incelemede, 56 yaşındaki Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

KÜÇÜK MERT’İ KURTARDI, YİĞİT İÇİN ALEVLERİN ARASINA DÖNDÜ

Olayın ardından yürek dağlayan bir fedakarlık hikayesi çıktı. Büyükanne Rezan Korkmaz'ın, yangın başladığında ilk olarak 2 yaşındaki torunu Mert Aydın’ı kucağına alarak dışarı çıkardığı, ardından içeride kalan 4 yaşındaki büyük torunu Yiğit Bulut’u kurtarmak için tereddüt etmeden eve geri girdiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinde, talihsiz kadının cansız bedeninin torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

DEDE PENCEREDEN ATLAYARAK CANINI KURTARDI

Yangın esnasında evde bulunan dede Bayram Korkmaz’ın (59) ise tavanın çökmesi üzerine pencereden atlayarak dışarı çıktığı öğrenildi. Elleri ve sırtında yanıklar oluşan dede, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

DOĞUM GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Facianın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden minik Yiğit Bulut’un 23 Ağustos’ta doğum günü olduğu öğrenildi. Babanın çalışmak için yurt dışına gitmesi nedeniyle annenin iki çocuğuyla birlikte babaevine taşındığı, ailenin el emeği ürünler satarak ve hurda toplayarak geçimini sağladığı bildirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan anneanne ve torununun cenazeleri gözyaşlarıyla yakınlarına teslim edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.