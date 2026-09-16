İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 6 erkek tarafından Cinsel saldırıya uğradığını ve darp edildiğini söyleyen kadının şikayeti üzerine, 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, N.M. (29), Ören 75. Yıl Mahallesi'nde bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince B.O, N.E, Y.E.O, M.B. ve Y.Ç. Kemalpaşa'da, A.I. ise Batman'da yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.