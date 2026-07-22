İzmir'de GDZ Elektrik'in duyurduğu bakım, yenileme ve kapasite artırımı operasyonu kapsamında İzmir genelinde elektrikler kesiliyor.
22 Temmuz 2026 tarihinde kent genelindeki 17 ilçede toplam 66 farklı noktada saatler sürecek planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Yetkililer, gün boyu sürecek çalışmalar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Kesinti süresince elektrikli cihazların şebeke dalgalanmalarından zarar görmemesi adına fişten çekilmesi tavsiye edilmekte.
Kesintiden Etkilenecek İlçe ve Mahalle Listesi
Aliağa
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10:00 – 17:00 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı: Kalabak, Hacıömerli
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10:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Samurlu, Siteler, Bozköy, Horozgediği, Çakmaklı
Bergama
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10:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Sindel Mahallesi (Sindel Köyü İç Yolu ve civar sokaklar)
Bornova
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09:00 – 13:00 | Ağaç Kesimi: Kızılay (513, 473, 511/1. Sk., İstiklal Cd., Ziya Gökalp Cd.), Atatürk (İstiklal Cd., 830/1. Sk.)
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12:00 – 17:00 | Ağaç Kesimi: Kızılay (478/2, 479/2, 481, 484, 485. Sk. çevresi)
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14:25 – 22:25 | Planlı Çalışma: Erzene (130, 130/5, 130/6. Sk.)
Buca
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09:30 – 16:30 | Şebeke Bakım Çalışması: Çamlıkule Mahallesi (242/39, 220/21, 220/66. Sk. civarı)
Çeşme
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08:30 – 15:30 | Şebeke Yenileme: Çiftlik Mahallesi (46, 86, 75, 52. Sk. ve civarı)
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09:30 – 13:30 | Üçüncü Şahıs Talepli Çalışma: Cumhuriyet Mahallesi ve Dalyan Mahallesi (4000, 4018, 4512. Sk. çevresi)
Çiğli
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08:00 – 10:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Ahmet Taner Kışlalı ve Maltepe Mahalleleri
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09:30 – 13:30 | Şebeke Yenileme: Atatürk Mahallesi (8809/23, 8838, 8841. Sk. civarı)
Gaziemir
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09:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Emrez Mahallesi (Akçay Caddesi)
Güzelbahçe
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10:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Yalı Mahallesi (190, 192, 194, 196, 198, 200, 208, 210. Sk.)
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17:00 – 17:15 | Kısa Süreli Bakım: Yalı Mahallesi (292, 133, 135. Sk. civarı)
Karabağlar
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09:00 – 17:00 | Ağaç Kesimi: Tırazlı, Bahriye Üçok, Limontepe, Uzundere Mahalleleri
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09:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Aydın Mahallesi (Yeşillik Cd., 4334, 4307. Sk.)
Karaburun
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09:00 – 15:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Mordoğan Mahallesi (Fatih Cd., Dereboyu Cd., 195, 510, 427. Sk. ve çevresi)
Karşıyaka
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09:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Yamanlar Mahallesi
Kınık
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09:30 – 17:00 | Geniş Kapsamlı Bakım ve Yenileme: Değirmencieli, Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Elmadere, Kalemköy, Kocaömer, Yaylaköy ve Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.)
Menemen
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09:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Kır Mahallesi
Narlıdere
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10:00 – 16:00 | Ağaç Kesimi: Narlı ve 2. İnönü Mahalleleri (Altınvadi Caddesi)
Ödemiş
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00:00 – 05:00 | Gece Bakım Çalışması: Umurbey ve Cumhuriyet Mahalleleri
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09:00 – 17:00 | Şebeke Yenileme: Ovacık ve Çamlıca Mahalleleri
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09:00 – 15:00 | Bakım Çalışması: Karadoğan Mahallesi
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14:24 – 22:24 | Şebeke Çalışması: Birgi Mahallesi
Seferihisar
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10:00 – 12:00 | Arıza Onarım Çalışması: Cumhuriyet, Payamlı ve Bengiler Mahalleleri
Tire
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09:00 – 17:00 | Şebeke Bakım Çalışması: Eğridere Mahallesi (Vali Sk., Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sk. ve civarı)