İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçişi dünya basınında geniş yer buldu. Reuters, Associated Press (AP), AFP ve Euronews, AKP'nin seçimlerde kazanamadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tugay'ın parti değiştirmesiyle iktidar partisine geçtiğine dikkati çekerken, gelişmeyi muhalefet belediyelerine yönelik soruşturma ve tutuklamalar bağlamında ele aldı. Haberlerde, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil çok sayıda belediye başkanının tutuklu bulunduğu hatırlatılırken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Tugay'ın “tehdit, şantaj ve baskıyla” karşı karşıya kaldığı yönündeki açıklamalarına da yer verildi.

İngiltere merkezli Reuters, haberini “Türkiye'nin laik muhalefetinin kalesi İzmir'in Belediye Başkanı, Erdoğan'ın partisine katıldı” başlığıyla yayımladı. İzmir'i Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ve “laik muhalefetin kalesi” olarak tanımlayan ajans, Tugay'ın AKP'ye geçişinin, “onlarca belediye başkanının tutuklandığı muhalefete yönelik baskı sürecinin ortasında” gerçekleştiğini kaydetti. Reuters ayrıca AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bugüne kadar seçimle kazanamadığını vurguladı.

Reuters, 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin önemli bir seçim yenilgisi yaşamasının ardından muhalefet belediyelerine yönelik çok sayıda soruşturma başlatıldığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Tugay'dan önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tunç Soyer'in de tutuklu olduğu hatırlatıldı.

Ajans, Özgür Özel'in AKP'yi, Tugay'ın parti değiştirmesi için “şantaj ve hapis tehdidi” kullanmakla suçladığını da aktardı.

The Guardian ise “Muhalefetin kalesindeki belediye başkanı siyasi baskı ortamında Erdoğan'ın partisine geçti” başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'de muhalefetin “giderek yoğunlaşan bir baskıyla mücadele ettiği” ifade edildi. Gözlemcilerin siyasi amaçlı olarak değerlendirdiği gözaltı ve davaların belediye başkanları ile seçilmiş yetkilileri hedef aldığı belirtildi.

Gazete, Tugay'ın AKP'ye katıldığı törenden görüntülerin İzmir'de tepkiyle karşılandığını belirtti.

AP: 2024'TEN BU YANA YÜZLERCE CHP'Lİ TUTUKLANDI

ABD merkezli Associated Press de İzmir'i Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ve uzun yıllardır muhalefetin kalesi olarak tanımlarken, Tugay'ın geçişiyle AKP'nin kentte ilk kez büyükşehir belediye başkanlığını elde ettiğine dikkati çekti. AP, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara ve İstanbul dahil büyük kentlerde konumunu güçlendirmesinden bu yana parti yönetimindeki belediyelerin peş peşe ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldığını ve bu süreçte yüzlerce CHP'linin tutuklandığını yazdı.

AP ayrıca İzmir'de Tugay'ın istifasını isteyen protestolar düzenlendiğini, polisin ise kent merkezinde barikat kurduğunu aktardı.

EURONEWS: MECLİS ÇOĞUNLUĞU AKP'DE DEĞİL

Euronews ise Tugay'ın geçişini AKP açısından “sembolik bir kazanım” olarak değerlendirdi. Haberde Tugay'ın 2024 seçimlerinde CHP adayı olarak AKP'li rakibi Hamza Dağ'a karşı yaklaşık 314 bin oy farkla kazandığı ve İzmir'deki 27 yıllık merkez sol yönetimin Tugay'ın geçişiyle sona erdiği belirtildi.

Euronews, belediye başkanlığının AKP'ye geçmesine rağmen partinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etmediğine dikkati çekti. Euronews de Özgür Özel'in açıklamalarına yer vererek, Özel'in AKP'nin İzmir'i “sandıkta hiçbir zaman kazanamadığını” belirttiğini aktardı.