İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alınan Özfatura’nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943’te Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya gelen Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatında Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı ve İzmir Defterdarlığı görevlerinde bulunan Özfatura, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.

Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989 yılına kadar sürdürdüğü görevini Yüksel Çakmur’a devretti.

1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi’nden aday olan Özfatura, yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılına kadar belediye başkanlığı görevini sürdüren Özfatura, ilerleyen yıllarda çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.