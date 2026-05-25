İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çayağzı köyünde, antik bir yol güzergahı üzerinde yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir adak steli gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolog Ali Özkan tarafından incelenen eser, Anadolu'nun en eski inançlarından biri olan Ana Tanrıça Kybele kültüne dair yeni bilgiler sunuyor. M.Ö. 3. veya 2. yüzyıla tarihlenen stelde Kybele, iki yanında aslan figürleriyle birlikte "Efes tipi" olarak adlandırılan üslupla betimlenmiş.

KIRSAL ALANDA GİLİ KUTSAL ALAN

Buluntunun en dikkat çekici özelliği, bir antik kentin merkezinde değil, Kiraz’dan Alaşehir’e uzanan eski bir güzergah üzerindeki dere kenarında bulunması oldu. Araştırmacılar, bu konumun Kybele’nin doğa, dağlar ve bereketle olan bağını yansıtan bir açık hava kutsal alanına işaret ettiğini belirtiyor. Bu durum, antik çağda kırsal bölgelerin de sanılanın aksine yoğun bir dini faaliyete ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

VADİNİN TRATEJİK VE SOSYAL YAPISI DEĞİŞİYOR

Keşfedilen stel; çevredeki Karaburç ve Çayağzı tahkimatları ile bölgedeki Helenistik dönem mezarlarıyla bir bütün olarak değerlendiriliyor. Bu buluntular toplamda, Küçük Menderes Vadisi'nin sadece bir geçiş güzergahı olmadığını, aynı zamanda askeri olarak korunan ve yerleşik bir nüfusa sahip canlı bir coğrafya olduğunu kanıtlıyor.

Şimdiye kadar kısıtlı kazıların yapıldığı Kiraz bölgesindeki bu keşif, tarihsel resmi kökten değiştirme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, bu tür buluntuların kırsal mirasın korunması ve bölgenin tarihi öneminin tescillenmesi açısından kritik olduğunu vurguluyor. Bu keşif sayesinde, sadece büyük antik kentlerin değil, kırsaldaki antik yolların ve su kenarlarının da koruma altına alınması hedefleniyor.