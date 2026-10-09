YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için ‘’Haindir, İzmir’e ihanet etti. AKP için de kukladır” dedi. Yaşananlardan üzüntü ve utanç duyduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

‘TUGAY KAYYUMDUR’

“Düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, hımbıl dedikleri, eleştirdikleri kişiye rozet taktılar. Tugay 23 Nisan çocukları gibi törenlerde boy gösterecek, kukla başkandır, kayyumdur. Kişisel zaafları, dosyalar ve karakter zafiyeti üzerinden gösterdiği acziyet ortadadır. Tarihte hiçbir zaman bir iktidar, böyle bir darbeye kalkışmamıştır. Siyasi yargıyı getirip Cumhurbaşkanı adayını hapse atan, meclislere çökmeye çalışan bir iktidar geçmişte yoktur. Rezillik, pislik paçalarından akıyor. Erdoğan İzmir’i almış mı oluyor?”

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de Tugay’ı aday gösterdikleri için arayıp tebrik ettiğini de söyledi ve şöyle devam etti:

‘’Butlan başı şimdi saldıracak yer arıyor. Biz bilsek böyle bir haysiyetsizlik yapılacak, aday gösterir miyiz? İlk seçimlerde İzmir’de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. Butlan ve sırtlan ittifakına gerekli cevabı vereceğiz.”

Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’e de destek veren Özgür Özel, “Kendileri Atatürk’e hakaret edecek, ‘Keşke savaşı Yunan kazansaydı’ diyecek kadar İzmir’e düşman olacaklar. Sonra, ‘İzmir ilk kez işgal edilmiyor’ diyene soruşturma. Ben de aynı ifadeyi aynı şekilde tekrar ediyorum’’ açıklaması da yaptı.

‘Ömer Çelik ile ilgili iddialara çıkış alsak 40 klasör yetmez’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e, manüplasyonla 20 milyar lira kazanan ve yurt dışına kaçtığı söylenen Osman Arıkan Nacar ile ilişkisini tekrar soran YENİ Parti lideri Özel, şunları söyledi:

“Osman Arıkan Nacar’ı tanıyor musun, tanımıyor musun? Bodrum’da baş başa tatil yaptın mı? Bodrum-Ankara uçağına birlikte bindin mi? Bu kişiyle yakın arkadaş mısın?”

Özgür Özel, “Ömer Çelik hakkındaki iddiaları print alsak dört değil 40 klasör yetmez. AKP içinde konuşulanlar bunun 25 klasörünü oluşturur. Dışarıda konuşulanlar 15 klasör eder’’ dedi.