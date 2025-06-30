Korkutan olay İzmir Karşıyaka'da saat 17.20 sıralarında meydana geldi. Bostanlı mahallesinde Cemal Bülbül sokakta, Bostanlı Aile Sağlığı Merkezi'nin yanında bulunan trafoda üst üste patlamalar meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Patlama sonrası tedirgin olan vatandaşlar, elektrik akımına kapılmamak için kaçışmaya başladı. Vatandaşların 112'yi arayarak ihbarda bulunmasının ardından İzmir Büyükşehir itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerinde geldi.

Gediz Elektrik ekipleri de yaklaşık yarım saat sonra olay yerine ulaştı. Emniyet güçleri, patlamanın yaşandığı alanı şeritlerle çevirerek önlem aldı.

"YÜKLÜ FATURA ÖDÜYORUZ AMA BİR YATIRIM YOK"

Mahalle sakinleri hemen her yaz aynı sorunun yaşanmasına dikkat çekti. Sürekli elektrik kesintileri ve arızalar yaşandığını ifade eden vatandaşlar, ödenen yüklü faturalara rağmen mahalleye bir yatırım yapılmamasından yakındı.

Korku dolu anlara tanıklık eden bir vatandaş, "Aracımla gelirken trafodan dumanlar çıkmaya başladı. Aracımı park edip geldim buraya itfaiye ekipleri geldi ama yaklaşık 20 dakika boyunca ara ara patlamaların yaşanmasına rağmen Gediz elektrik ekiplerini alanda göremedim. Bu sorun her sene yaşanıyor. Firma bence buraya gerekli yatırımları yapmıyor" dedi.

"BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

Kalp yetmezliği olduğunu ifade eden bir mahalle sakini de "Patlama sonrası büyük korku yaşadık. Ortalığı duman ve lastik kokusu sardı. Ben hiç bu kadar sıkıntılı bir yer görmedim" ifadelerini kullandı.

Daha önce Bornova'da oturduğunu ifade eden bir diğer vatandaş ise "Ben orada hiç bu kadar sorun yaşandığını görmedim" dedi.

Art arda yaşanan patlamaların büyük tedirginliğe neden olduğunu ifade eden mahalle sakini de, "Sıcaklar nedeniyle trafo dayanmadı ve bomba gibi patladı. Bu üçüncü patlayışı. Her sene yeniliyorlar ama bir çözüm olmadı. Bir tek bizim burada mı oluyor diye soru işaretleri var, onu da anlamadık. Neyse ki alev almadı, halk olarak bir tedirginlik yaşadık." ifadelerini kullandı.