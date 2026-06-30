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İZMİR KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:
İZMİR DEFTERDARLIĞI
KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİ GAZETE İLAN LİSTESİ
VERGİ NUMARASI Adı-Soyadı(UNVANI) Adres Dönem Ana Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı
5040418714 VOLKAN KARABULUT KILIÇ REİS MAH. MEVLÜT KAPLAN SK. BAHAR 51 8 KONAK İZMİR 202301202312 0012 7.902.310,87 3080 7.902.310,87
               
Konak Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adı, soyadı, ünvanı yukarıda yazılı mükellef adına tanzim edilmiş Vergi/ceza ihbarnameleri adı geçenin dairemizce bilinen              
adreslerinde bulunamaması sebebiyle posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Bu nedenle ilanen tebliğ yapılması zorunluluğu doğmuş olup,213 Sayılı V.U.K.nun 103 ila 106.              
maddelerine istinaden ilgililerin; iş bu ilan tarihinden başlayarak, 1 ay içinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhüü mektup              
veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde ilana alınmış sayılacağı ve ilana alındıktan 1 ay süre sonunda tebliğ              
yapılmış olacağı İLAN OLUNUR.              

#ilangovtr Basın no ILN02498885