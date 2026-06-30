İZMİR KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İZMİR DEFTERDARLIĞI
|
KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİ GAZETE İLAN LİSTESİ
|VERGİ NUMARASI
|Adı-Soyadı(UNVANI)
|Adres
|Dönem
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|5040418714
|VOLKAN KARABULUT
|KILIÇ REİS MAH. MEVLÜT KAPLAN SK. BAHAR 51 8 KONAK İZMİR
|202301202312
|0012
|7.902.310,87
|3080
|7.902.310,87
|Konak Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adı, soyadı, ünvanı yukarıda yazılı mükellef adına tanzim edilmiş Vergi/ceza ihbarnameleri adı geçenin dairemizce bilinen
|adreslerinde bulunamaması sebebiyle posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Bu nedenle ilanen tebliğ yapılması zorunluluğu doğmuş olup,213 Sayılı V.U.K.nun 103 ila 106.
|maddelerine istinaden ilgililerin; iş bu ilan tarihinden başlayarak, 1 ay içinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhüü mektup
|veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde ilana alınmış sayılacağı ve ilana alındıktan 1 ay süre sonunda tebliğ
|yapılmış olacağı İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02498885