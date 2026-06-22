CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in alternatif il binasını açmak için Cuma günü İzmir'e gideceği öğrenildi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınması sonrası, Özel'in Cuma günü İzmir'e giderek alternatif il binasını açacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

CHP MYK kararıyla görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün yerine atanan Utku Gümrükçü, il başkanlığı binasına gelerek görevi devralmıştı.

İzmir İl Binası önünde ve içinde partililer arasında arbede çıkmıştı.

Çağatay Güç, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Tanımadığımız partili olarak bilmediğimiz yüze yakın kişiyle beraber kapıları kırarak arkadaşlarımıza zarar vererek içeri girdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Güç açıklamasının devamında, "İzmir bir bütündür. Siyasi bütünlüğe sahiptir. Bu sürecin bu şekilde butlancılar tarafında dağıtılmasına ve sürecin bu kadar negatif yürütülmesine asla izin vermeyeceğiz. Oraya giriyorlar, bir de algı yapıyorlar. Kötü sözler söylemişiz gibi algı yapıyorlar. Geldiler baba ocağına kadınları ezerek girdiler. Geldikleri saat gecenin bir yarısı. Kadınlarımızın olduğu, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz binaya arkadaşlarımızın tanımadığı insanlar tarafından kadınlarımızı eze eze içeri girdiler. Orada insanlar yokmuşçasına içeriye girilmesi ve emniyetin bunu izlemesi inanın insanların bizim arkadaşlarımızın, partililerimizin, vatandaşlarımızın gelecekle ilgili kaygılarını arttırmıştır. Ama bizler Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri olarak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim genel başkanımız Özgür Özel’dir."