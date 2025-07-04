Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, İzmir, Manisa ve Hatay’daki orman yangınlarının, PKK’ya bağlı olduğu iddia edilen bir grup tarafından üstlenildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Bu içerikler, bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş dezenformasyon örnekleridir" ifadelerine yer verildi.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, İzmir, Manisa ve Hatay’daki orman yangınlarının, PKK’ya bağlı olduğu iddia edilen bir grup tarafından üstlenildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Bu içerikler, bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş dezenformasyon örnekleridir. Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmek, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almak ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmak, kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutumdur. Yapılan açık kaynak taramaları neticesinde, bu iddialara dayanak gösterilen görsel ve metnin, 10 Ekim 2020 tarihli ve terör örgütü propagandası yapan Nuçe Ciwan adlı yasa dışı bir siteden alındığı; paylaşılan içeriklerin güncel yangınlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

- Devletimiz, terörle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekte; orman yangınları dâhil tüm sabotaj ihtimallerini hassasiyetle soruşturmaktadır. Ancak herhangi bir bulguya dayanmayan iddiaları siyasi malzeme hâline getirmek, en az yangınların kendisi kadar tehlikeli bir dezenformasyon pratiğidir. Vatandaşlarımızı, sosyal medya üzerinden karşılaştıkları içeriklerde kaynağın güvenilirliğini sorgulamaya, paylaşılan görsellerin tarihini ve bağlamını teyit etmeye ve resmi kurum açıklamaları dışında yapılan paylaşımları ihtiyatla değerlendirmeye davet ediyoruz.