İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli olarak Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'ın da dahil olduğu 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine yönelik para transferlerine aracılık edildiği ve kullanıcılarla canlı destek hizmeti üzerinden iletişim kurulduğu iddia edilen adresler hedef alındı.

Soruşturmanın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ulaşan bir ihbarın ardından başlatıldığı belirtildi. Ekiplerin yaptığı teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ve ödeme kuruluşuna ait hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine yönelik para transferleri ile canlı destek faaliyetlerini organize bir yapı içerisinde yürüttükleri öne sürüldü. Mali incelemelerde, şüphelilerin gerçekleştirdiği para hareketlerinin toplam değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu tespit edildi.

36 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3 ve Tekirdağ'da 1 kişi olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kart ve banka ile ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.

El konulan dijital materyaller ve mali veriler üzerindeki incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.