İzmir'de vatandaşların resmi mercilere ilettiği ihbarları titizlikle değerlendiren polis ekipleri, organize şekilde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir genelinde yürütülen fuhuş faaliyetlerine yönelik son bir yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) çok sayıda şikayet ve ihbar yapıldığı belirlendi. Gelen bildirimler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma başlatıldı.

23 AYRI EYLEM VE 12 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz saha çalışmaları ve incelemeler sonucunda, suç teşkil eden faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli ile gerçekleşen 23 ayrı fuhuş eylemi tek tek tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca olaylara dair bilgi sahibi olduğu belirlenen 22 kişinin de tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüphelinin tamamı yakalanarak emniyete götürüldü.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.