İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne 'infak' adı altında fon topladıkları Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bu sabah İzmir merkezli Antalya, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.