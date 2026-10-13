Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin borç para ihtiyacı olan kişilere faiz karşılığında para verdikleri ve senet ile çekler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı kişileri alacaklı olarak gösterdikleri de tespit edildi. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Antalya ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar, 93 boş senet koçanı, doldurulmuş 7 senet ve 1 ajanda ele geçirilerek el konuldu.