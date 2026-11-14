İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik 10-12 Kasım'da operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin sentetik ecza ve 2 bin 120 gram pregabalin ele geçirildi.

7 YILDIR 13 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Gözaltına alınanlar arasında, Menderes'te bir evde saklanan ve örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüpheli de yer aldı. Şüphelinin 7 yıldır 13 ayrı suçtan arandığı ve 272 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce de 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.