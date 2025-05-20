CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlattığı ve her hafta bir ilde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İzmir Mitingi gerçekleşti.



Mitinge katılan yoğun kalabalık dikkat çekerken, sahneye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da çıkan Özel, kalabalığa izlettiği Erdoğan videosuyla gündem oldu.

'KURMACA VİDEOLARLA MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarından oluşan videoyu kalabalığa ve ekran başında mitingi takip eden seyircilere izleten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kurmaca videolarla milleti kandırmaya çalışıyor ya biz onun gibi yapmayalım. Biz size yalanlarını izletelim."



