1 Temmuz sabahı düzenlenen şafak operasyonu ile aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu 130 isim gözaltına alındı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İzBB) yönelik "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyona ait olduğu belirtilerek medyaya servis edilen görüntülerin, geçtiğimiz yılın temmuz ayında kaydedildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İKİ KEZ DAHA PAYLAŞILDI



Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin ilk olarak 2024 yılının temmuz ayında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldığı, daha sonra aynı görüntülerin 22 Ekim 2024'teki "Aliağa Limanlarında Rüşvet Operasyonu"nda yeniden yayınlandığı ortaya çıktı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİN KULLANILMASINA ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan isimlerin görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterip şunları söylemişti:

“Bir şafak operasyonu ve bugün gördük ki yüzlerce polis aracını emin olun saatlerce uğraşarak verdikleri bir nizamla, drone görüntüleriyle, özel bir film prodüksiyonu gibi harekete geçişleri ve kişilerin onurlarını, haysiyetlerini zedeleyecek gözaltı görüntülerini servis ettiler. Maksat adalet aramak olsa drone'la aranmaz adalet. Eğer doğrunun, hakikatin peşindeyseniz, algı operasyonlarına ihtiyacınız yoktur."









