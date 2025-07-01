İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda şafak operasyonu yapıldı. Saat 05:00’te polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 157 kişinin adreslerine gidildi. 109 kişi gözaltına alınırken, 48 kişinin yakalanması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

HAYATTA OLMAYAN BİR KİŞİ DE GÖZALTI LİSTESİNDE

Gözaltına alınanlar arasında Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediye şirketi İZBETON’un eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski Genel Sekreter Barış Karcı, Genel Sekreter Yarımcıları Övünç Özgen ve Özgür Ozan, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Hanefi Yılmaz, İzBB Şehir Tiyatroları eski Genel Müdürü Yücel Erten, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol, CHP’li Eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz de yer alıyor.

Gözaltı listesinde bulunan Yunus Öz’ün ise hayatta olmadığı anlaşıldı.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA İZBETON VE KOOPERATİFLER VAR

Soruşturma İZBETON ve yapı kooperatiflerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Başsavcılık; 2021 – 2024 dönemine ilişkin Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve savcılığa yapılan suç duyuruları neticesinde soruşturma açıldığını açıkladı. Ayrıca, İZBETON’un asfalt yapım işleri ve 17 adet araç kiralama işlerinde “İhaleye fesat karıştırma”, “Haksız çıkar elde etme” suçlamaları olduğu bildirildi. Bu yıllar arasındaki seyahat, uçak bileti, konaklama ve yemek organizasyon giderlerinde usulsüzlükler olduğunun ve kamu zararı oluşturulduğunun tespit edildiği belirtildi.

CEMİL TUGAY: ŞİKAYETÇİ BEN DEĞİLİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı kimselerce öne sürülen operasyonun kendisinin şikayeti üzerine başlatıldığı iddialarına tepki gösterdi. Operasyonu üzülerek öğrendiğini vurgulayan Tugay şu açıklamayı yaptı:

Bazı sosyal medya mecralarında belediyemiz tarafından şikayetçi olunduğuna dair yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmanın kaynağı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın tevdi raporu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilen bilirkişi raporudur. Önceki belediye başkanımız ve il başkanımız gibi kişiler hakkında belediyemiz teftiş kurulu tarafından yapılan bir inceleme veyahut başvuru asla söz konusu değildir. Yine parti yöneticilerimizle ilgili de belediyemizin inceleme yetkisi zaten yoktur ve başvurusu da yoktur.

“OLAĞAN HUKUK YÖNTEMLERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Soruşturma süreci tarafımızca titizlikle takip edilecektir. Fakat davet edildiğinde ifade vermeye gidecek görevi başındaki kişilerin, sabah saat 05:00 sularında evlerinden gözaltına alınmaları olağan hukuk yöntemleriyle bağdaşmamaktadır. Son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik bu tür yöntemlerin yerleşik bir uygulamaya dönüşmesi, soruşturmanın tarafsızlığı ve akıbeti bakımından düşündürücüdür.

DENİZ YÜCEL: İTİBARSIZLAŞTIRMAYA İTİRAZ EDİYORUZ

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile CHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, gözaltına alınanların bulunduğu karakol önünde basın açıklaması yaptı. Yücel, “Bugün yine bir şafak baskınıyla güne başladık. Eski İzBB Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve bir kısım iş insanları, ifadeye çağrılsalar ifadelerini verecek isimler ancak sabaha karşı gözaltına alındılar. Yol arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu süreç hukuki değildir. Suçlamanın merkezi belediyemizin geliri düşük yurttaşların uygun fiyatla gayrimenkul edinmesi için yaptığı bir projedir. Kooperatiflerle ilgili suçlamalar olabilir ama bu şekilde gözaltı yapılması, devlete ve millete hizmet edenlerin itibarsızlaştırılmasına itiraz ediyoruz” dedi.

BAKAN: TUTUKLANMAYACAKLARINA İNANMAK İSTİYORUZ

Murat Bakan da şöyle konuştu: “Arkadaşlarımızın gözaltına alınması siyasi bir tercihtir. Dosyada bize gelen bilgilere göre Silsile yoluyla herkesi gözaltına almışlar. Dolayısıyla bu işin siyasi. IR tercih olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı birkaç gün önce ‘başka iller de felaket durumda’ dedi. Sonra operasyon oldu. Her şey iç içe geçmiş durumdadır. Arkadaşlarımızın tutuklanmayacaklarına inanmak istiyoruz.”

KOOPERATİF MAĞDURLARINDAN AÇIKLAMA: ŞİKAYETÇİ BİZİZ

Belediyenin, vatandaşların ucuz fiyata ev sahibi olabilmesi için öncülük ettiği yapı kooperatiflerine üye olan ancak inşaat projelerinin tamamlanmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten bir grup vatandaş, gözaltı uygulamasının gerçekleştiği Yeşilyurt Polis Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde mağduriyetlerini ifade ettikleri döviz ve pankartlar taşıyan vatandaşlar, operasyonun şikayetleri üzerine başlatıldığını belirtti. Kooperatif Mağdurları Birliği adına basın metnini Ali Alpyavuz okudu. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu operasyon, bireysel hesaplaşmaların değil; İzmir halkına ait olan değerlerin, umutların ve alın terinin talan edilmesine karşı devletin dur dediği bir eşiktir. İzmir’de uzun yıllardır binlerce vatandaşın mağduriyetine yol açan, kamu gücünü kullanarak çeşitli kooperatifler üzerinden rant sağlayan yapıya yönelik bugün çok önemli bir adım atılmıştır. Bu gelişme, sadece mağdurlar açısından değil, kamu vicdanı açısından da büyük bir dönüm noktasıdır. Bizler, yıllardır İzmir genelinde mağdur edilen kooperatif üyeleri olarak defalarca uyardık, belgelerle konuya dikkat çektik, suç duyurularında bulunduk. Kooperatifler üzerinden dönen usulsüzlüklerin siyaset-müteahhit-belediye üçgeniyle organize biçimde yürütüldüğünü anlattık. Sesimizi duyurmak için her türlü yasal yolu kullandık. Bugün yaşanan gelişme bu çabaların boşa gitmediğini göstermektedir.“