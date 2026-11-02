İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz denetimlerde, sırt çantasında ruhsatsız tabancalar taşıyan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal genelinde yürüttükleri koordineli güvenlik uygulaması sırasında hareketlerinden şüphelendikleri 44 yaşındaki S.B.'yi takibe aldı.
ÇANTADAN 3 RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI
Ekiplerce durdurularak kimlik kontrolü yapılan S.B.'nin sırt çantasında arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Silahlara el koyan polis ekipleri, şüpheli S.B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüpheli hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.