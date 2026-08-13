İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İzmir Otogarı'nın işletme hakkını belediye iştiraklerine devretme kararı aldı. Bu karar, otogarın yönetimiyle ilgili uzun süren hukuki süreçten sonra alındı.

Otogarın işletme hakkı, yap-işlet-devret modeliyle 25 yıllığına İZOTAŞ'a verilmişti. İZOTAŞ, pandemi dönemini gerekçe göstererek sürenin 7 yıl uzatılması talebiyle dava açmıştı. Mahkeme, 2023 yılında tahliyeyi engelleyen tedbir kararı almıştı. Ancak Yargıtay daha sonra İZBB lehine karar vererek otogarın işletme hakkını Büyükşehir Belediyesi'ne devretti.

OTOPARKLAR İZELMAN'A, TİCARİ ALANLAR GRAND PLAZA'YA

Meclis, otogar bünyesindeki otoparkların İZELMAN A.Ş.'ye, kafe, kafeterya, lokanta, çay bahçesi, büfe ve benzeri ticari alanların GRAND PLAZA A.Ş.'ye, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım işletmeciliğinin ise İZULAŞ A.Ş.'ye beş yıl süreyle verilmesini oybirliğiyle kabul etti. İşletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirin yüzde 30'u İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak.

Oturumda ayrıca İzmir genelinde faaliyet gösteren servislerin ücretlerine zam yapılması konusu da görüşüldü. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin önergesiyle, mevcut personel servis taşımacılığı ücret tarifesi ve öğrenci servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 20 zam yapılmasına karar verildi.

Plan ve Bütçe, Ulaşım, Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonlarından oybirliğiyle gelen önergeler, mecliste de tüm partilerin 'Evet' oyuyla kabul edildi. Bu kapsamda öğrenci servislerinde en kısa mesafe (0-3 kilometre) için mevcut 3 bin 45 TL'lik ücret 3 bin 654 TL'ye yükseltildi. En uzun mesafe (0-40 kilometre) için ücret ise 8 bin 639 TL'ye çıkarıldı.

Personel servis araçlarına ilişkin tarifede ise 10-17 koltuklu araçlar için ilk kalkış ücreti 3 bin 636 TL'den 4 bin 363 TL'ye çıkarıldı. Kilometre başına ilave ücret de 47 TL'den 56,40 TL'ye yükseltildi.