İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) iştiraki İZBETON AŞ’de yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine 2 ayrı soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 60 kişi tutuklanmıştı.

İddianamenin tutuklu sanığı İzbeton A.Ş’nin eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya.

14 YIL HAPİS İSTEMİ

Hakimliğin bu kararından 13 gün sonra 2 iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu. Soruşturma ise dört ana başlık altında yürütülüyor. Bunlardan biri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton A.Ş’nin il sınırları içindeki ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol bakım, onarım ve yenileme işlerindeki ihalelere yönelik. Diğeri, aynı şirketin iş makineleri ve otomobil kiralama işleri hakkında.

İzbeton A.Ş’nin eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 20’si tutuklu, toplam 44 zanlı hakkında 3 ile 14 yıl arasında hapis cezaları talep edildiği öğrenildi. Bu soruşturmalarda geçen dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yer almıyor.

Aylardır tutuklu olan var

Belediye başkanları iddianame bekliyor

İzmir’de 13 günde jet hızıyla iki iddianamenin hazırlanması gözleri diğer tutukluların durumuna çevirdi. İki haftada iki iddianamenin hazırlanarak mahkemeye sunulmasının ardından savunma hukukçuları “Demek ki oluyormuş” dedi ve tutukluluğun cezaya dönüştürüldüğünü vurguladı.

Tutuklu birçok CHP’li belediye başkanı ve bürokrat uzun süredir haklarındaki suçlamalara dair iddianamelerin hazırlanmasını bekliyor. “Yargıya hesap vermekten çekinmeyiz, yeter ki adil yargılama olsun” diyen tutuklular, haklarındaki iddianamelerin bir an önce mahkemelere sunulmasını istiyor.

İDDİANAME BEKLEYENLER

Ekrem İmamoğlu (İBB): 122 gündür iddianame bekliyor.

Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı): 261 gündür iddianame bekliyor.

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı): 184 gündür iddianame bekliyor.

Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı): 117 gündür iddianame bekliyor.

Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı): 117 gündür iddianame bekliyor.

Aykut Erdoğdu (CHP eski İstanbul Milletvekili) : 44 gündür iddianame bekliyor.

Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı): 43 gündür iddianame bekliyor.

Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı): 43 gündür iddianame bekliyor.

Oya Tekin (Adana Seyhan Belediye Başkanı): 43 gündür iddianame bekliyor.

Kadir Aydar (Adana Ceyhan Belediye Başkanı): 43 gündür iddianame bekliyor.

Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı): 42 gündür iddianame bekliyor.

6 Temmuz’da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Temmuz’da tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ev hapsi cezası verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de bir an önce iddianamelerin hazırlanmasını bekliyor.

Alaattin Köseler (Beykoz Belediye Başkanı): 27 Şubat’ta tutuklandı, 5 Haziran’da iddianamesi hazırlandı, 2 Eylül’de duruşmaya çıkacak.