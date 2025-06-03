2014 yerel seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve seçimi CHP'li rakibine 13 puan farkla kaybeden Binali Yıldırım grev tartışmalarının sürdüğü İzmir için mesaj paylaştı.

Yıldırım, AKP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi partililerle bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan greve ilişkin konuştu.

"BİR TEK BELEDİYE BAŞKANI YAPAMADINIZ"

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

-3 dönem İzmir milletvekilliği yaptım. Bu şehir beni milletvekili yaptı, bakan yaptı, başbakan yaptı, TBMM Başkanı yaptı, parti genel başkanı yaptı. Allah sizden razı olsun. Bir tek belediye başkanı yapamadınız, gerisini yaptınız.Ne yapalım?

"İZMİR BU REZİLLİĞİ HAK EDİYOR MU?"

-Hamza kardeşimizi de yapmadınız, nasipten fazlası olmuyor. Güzel İzmirlilere bir kez daha düşünmelerini istirham ediyorum. Çöp dağlarına bakarak bu çağda bu şartlarda İzmir bu rezilliği hak ediyor mu?

"İZMİR BUNU ASLA HAK ETMİYOR"

Bunu bir kez daha dikkatlice düşünmelerini istiyorum. İzmir’in bir kokusu vardı. Şimdi beceriksiz yerel yönetimler yüzünden çöp kokusu da kenti esir almış durumda. İzmir bunu asla hak etmiyor"