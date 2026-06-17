İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı öğrenildi.



Pehlivan'ı gözaltına alan ekipler, ifade işlemleri için İstanbul'a doğru yola çıktı.



VELİ AĞBABA'NIN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA



Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin de CHP'nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz olduğu öğrenildi.



Savcılık tarafından Yılmaz'a 'rüşvet' transferine aracılık ettiği suçlaması yöneltildi.



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