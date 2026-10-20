İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenmesi planlanan GEON Festivali'nde program değişikliğine gidildi. Festival yönetimi, 22 Ekim'de sahne alması beklenen Can Bonomo ve Mela Bedel'in konserlerinin, aile büyüklerinin vefatı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

CAN BONOMO'NUN ACI GÜNÜ

Şarkıcı Can Bonomo'nun 17 Ekim'de hayatını kaybeden babası Yaşar Bonomo, İzmir Altındağ Musevi Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye oyuncular Gupse Özay, Barış Arduç ve Engin Öztürk de katılarak Bonomo ailesinin acısını paylaştı.

Babasının vefatının ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Can Bonomo, “İçime atacak değilim. Görün bunları” ifadelerini kullandı.

MELA BEDEL'İN ANNE ACISI

Mela Bedel ismiyle tanınan, gerçek adı Ayfer İlker olan şarkıcı da annesini kaybetmenin acısını yaşıyor. Gece Muhabiri'nde yer alan habere göre, 31 yaşındaki şarkıcının bir süredir kanser tedavisi gören annesi Mercan Hanım hayatını kaybetti.

GEON FESTİVALİ'NDE GİRİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Festival organizasyonundan yapılan açıklamada, Can Bonomo ve Mela Bedel'in sahne performanslarının iptal edildiği belirtilirken diğer sanatçıların ve müzik performanslarının programda yer alacağı bildirildi. Ayrıca 22 Ekim tarihindeki tüm girişlerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

BİLET İŞLEMLERİ BUBİBİLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Organizasyon, bilet işlemlerine ilişkin düzenlemelerin Bubiilet platformu üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Duyuruda iki sanatçıya başsağlığı ve sabır dilekleri iletilerek dinleyicilere anlayışları için teşekkür edildi.