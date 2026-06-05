Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait uçakta kalkış öncesi powerbank tehlikesi yaşandı. Yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru ilerlediği sırada bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından aniden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden uçağın pilotu, derhal Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek olayı bildirdi. Uçak taksi yolu üzerinde durdurulduktan sonra içerisindeki yolcular güvenlik amacıyla hızla tahliye edildi. Uçuş güvenliğini tehdit eden olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), daha önce yaptığı uyarılarda uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle taşınabilir şarj cihazlarının uçak içerisinde şarj edilmesini yasaklamıştı.