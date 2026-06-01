İzmir Valiliği, artan yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, ormanlık alanların içinden geçen veya çevresinde bulunan yollarda mola vermek ve piknik yapmak yasak kapsamına alındı.
BELİRLENEN ALANLAR DIŞINDA PİKNİK YAPILAMAYACAK
Yeni düzenlemeye göre vatandaşlar, sadece resmi olarak belirlenmiş piknik alanlarını, gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla kullanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin ayrılmadan önce tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu kılındı. Ayrıca orman içi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde anız, bağ, bahçe veya tarla temizliği sırasında ortaya çıkan bitki örtüsünün yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.