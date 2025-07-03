Türkiye'de görülen yüksek enflasyonu gerekçe gösteren elektrik dağıtım şirketleri, mayıs ayına kadar elektrik tarifelerinde zam yapılmamasını gerekçe göstermiş ve mevcut fiyatlar üzerinden altyapı yatırımlarını finanse edemediklerini öne sürmüştü.

Çok sayıda elektrik dağıtım şirketinin altyapı yatırımlarını durma noktasına getirmesi, yaz aylarında Türkiye'nin felaket yaşamasına neden oldu.

ŞİRKETLERİN KAR HIRSI ORMANLARIMIZI KÜLE ÇEVİRDİ

Günlerdir Türkiye'yi etkisi altına alan yangınların en yoğun yaşandığı şehirlerden biri İzmir olurken, yangınların çıkış nedenine ilişkin İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama geldi.

Kentte 8 günden beri çeşitli bölgelerinde yangınların yaşandığına değinen Elban, yangınların insan kaynaklı çıkmadığını belirterek, "Çeşme Ildır Mahallesi'nde ve Ödemiş'te dün başlayan yangınlar, hafta sonu Seferihisar'da, daha önce Foça ve Aliağa'daki yangınların tamamı elektrik hatlarından kaynaklı başladı. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar hemen yakınındaki otları tutuşturup kısa süre içerisinde etrafa ve ormana yayıldı. İnsan ya da sabotaj kaynaklı bir yangın yok." ifadelerini kullandı.