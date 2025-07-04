Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yurdun dört bir köşesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı, paylaşımında 5 ilde devam eden orman yangılarının kontrol altına alındığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
- Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda: İzmir / Buca, İzmir / Ödemiş, Bursa / Yenişehir, Eskişehir / Seyitgazi, Balıkesir / Savaştepe, Kahramanmaraş / Andırın, Çanakkale / Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir.
- Devam eden yangınlarda; Muğla / Milas, Manisa / Saruhanlı BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam etmektedir.
- Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir.
- Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.