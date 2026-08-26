İzmir ve Manisa'da silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada toplam 21 şüpheli hedef alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerden 6'sının ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Kalan 15 şüpheliye ait 23 adreste arama yapıldı. Aramalarda 7 tabanca, 13 fişek ve balistik inceleme açısından önem taşıyan çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

SAHTE PARA KALIPLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sırasında ayrıca 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün, boş makaron ve sahte 2 avro madeni para yapımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları bulundu. Bu gelişmelerle birlikte 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürecinde daha önce de 93 tabanca, 21 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirilmiş, 5 şüpheli tutuklanmıştı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda silah imalatı, ticareti ve aracılığı suçlarına 15 şüphelinin daha iştirak ettiği tespit edildi.

Polis, operasyonda firar eden 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.