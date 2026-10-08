İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Azim Çelik İnşaat isimli şirkete yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir aşamaya ulaşıldığını duyurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 55 müştekinin toplam 155.000.000 TL tutarında mağduriyete uğradığı belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki incelemeler, şirketin faaliyetleri hakkında çarpıcı detayları ortaya koydu. Yetkililer, 14 müştekiye aynı taşınmazların birden fazla kez satıldığını tespit etti. Diğer müştekilere taahhüt edilen konutların ise belirtilen sürelerde tamamlanarak teslim edilmediği anlaşıldı. Teslim edilen konutlarda ise müştekilerin satış bedelinin tamamını ödemelerine rağmen taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı hususu da dosyaya yansıdı.

"YURT DIŞINA KAÇAN YETKİLİLER HAVALİMANINDA YAKALANDI"

Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri olan şüpheliler M.K.A ve B.A'nın 10.07.2026 tarihinde Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına çıktığı tespit edildi. 08.10.2026 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yaptıkları sırada havalimanında yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yaptıkları belirlenen U.K ve G.K isimli şüpheliler de operasyon kapsamında yakalandı.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında toplam 20 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. Bu şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı, 7 şüpheliye yönelik işlemlerin ise devam ettiği kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların mağduriyetine neden olduğu değerlendirilen eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.