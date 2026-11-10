İzmir'in Aliağa ilçesinde patlamanın ardından yangın çıkan HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasındaki hasar dronla görüntülendi. 17 işçinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 1'i ağır 14 işçinin tedavisi sürüyor.

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki fabrikada dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları geç saatlere kadar devam etti.

AİLELER ADLİ TIP ÖNÜNDE BEKLİYOR

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gece boyunca otopsi ve kimlik tespit çalışmaları yürütüldü. İşlemler sürerken yakınları da cenazeleri teslim almak için kuruma geldi.





Cenazelerden ve ailelerden alınan örnekler üzerinde DNA karşılaştırması yapılarak kimlik tespitlerinin tamamlanacağı belirtildi. Ailelerin kurum önündeki bekleyişi sürüyor.

İLK DEĞERLENDİRME: TAVAN VİNCİ ARK OCAĞINA DÜŞTÜ





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu fabrikada incelemelerde bulundu.

İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, 4 Cumhuriyet savcısı ile 2 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği duyuruldu.