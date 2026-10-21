İzmir'in Konak ilçesinde 20 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.
Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince gerçekleştirildi.
Yetkililerin incelemesinde, eserin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.