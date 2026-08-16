İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin, maddeyi metruk bir adreste sakladığını tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, dün belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında 5 bin 974 kutu içerisinde toplam 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen hapların piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğunu belirtti. Operasyon sırasında E.T. (32), A.B. (33), N.T. (41) ve E.B. (24) adlı dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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