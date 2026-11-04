İzmir'in Selçuk ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 5,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Gökçealan Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, 30 Ekim'de telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından 5,5 milyon lira dolandırıldığı şikayetiyle jandarmaya başvurdu.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, 2 şüpheliyi saklandıkları adreste yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.