İzmir'in Selçuk ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 5,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Gökçealan Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, 30 Ekim'de telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından 5,5 milyon lira dolandırıldığı şikayetiyle jandarmaya başvurdu. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, 2 şüpheliyi saklandıkları adreste yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

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