İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 42 kilogram pregabalin ile 6 bin 900 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 42 kilogram pregabalin ile 6 bin 900 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
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