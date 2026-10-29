İzmir’de Cumhuriyet’in 103’üncü yılına bin dronlu kutlama

İzmir’de Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü kutlamalarında bin dron gökyüzünü aydınlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği ışık gösterisini, İzmir Körfezi üzerinde atılan havai fişekler izledi.
Kutlamalar kapsamında İzmir Valiliği tarafından da fener alayı düzenlendi.
Konak Atatürk Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Fener alayında da havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.