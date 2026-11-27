Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de bazı vatandaşları uykusundan uyandırdı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, sarsıntının özellikle Karşıyaka ve Konak'ta dolgu zemin ve alüvyon tabakası 100-150 metre kalınlığındaki zeminler üzerinde bulunan binalarda güçlü hissedildiğini belirtti.

AFAD verilerine göre deprem saat 05.44'te, yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana geldi. Merkez üssünün İzmir'in Seferihisar ilçesine uzaklığı 45,60 kilometre olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

"ALÜVYON ZEMİNE ULAŞTIĞINDA YENİDEN GÜÇ KAZANIR"

İzmir'in metropol alanı bir çanak olarak düşünüldüğünde, ortasında kalınlığı 150-200 metreye ulaşan alüvyon tabaka bulunduğunu belirten Öziçer, zemin yapısının sarsıntının hissedilmesindeki etkisini şöyle anlattı:

"Alüvyon tabakalar, deprem dalgalarını büyüten, genliğini artıran, şiddetini yükselten ve binalarda hissedilme oranını artıran zeminlerdir. 40 ya da 70 kilometre uzaklıktan gelip gücü azalmaya yakın olan deprem dalgaları, alüvyon zemine ulaştığında yeniden güç kazanır. Dalgaların gücü arttığında, binalar üzerindeki sarsma ve sallama etkisi de yükselir."

Öziçer, bu etki nedeniyle 100 kilometre uzakta meydana gelen bir depremin bile hissedilebileceğini söyledi. Kayalık, çakıllı veya sıkı zeminlerde aynı büyütme etkisinin bulunmadığını belirterek sarsıntının kayalık zemin üzerindeki binalarda daha az, kalın alüvyon tabaka üzerindeki binalarda ise daha fazla hissedildiğini ifade etti.

KIYI ŞERİDİNDEKİ BİNALARA DİKKAT ÇEKTİ

Bornova, Bayraklı ile Karşıyaka ve Konak kıyı şeridindeki binalara da değinen Öziçer, bu binaların hasar görme oranlarının kayalık zeminlerdeki binalara göre daha fazla olacağını söyledi.

Yaşanan depremi Ege açıklarında ve İzmir Körfezi çevresinde bekledikleri büyüklükte, münferit bir sarsıntı olarak değerlendiren Öziçer, vatandaşların korku ve endişeye kapılmadan normal hayatlarına devam edebileceklerini belirtti.