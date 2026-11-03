İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin eylemleri ve aralarındaki olası örgütsel bağlantılara ilişkin adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, İzmir genelinde gerçekleştirildiği iddia edilen fuhuş faaliyetleri hakkında son bir yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden çok sayıda ihbar ve başvuru yapıldı.

23 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

İhbarlar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda, suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle bağlantılı 12 şüpheli ile 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edildi. Olaylara ilişkin bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 22 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Türk Ceza Kanunu'nun 227. ve 220. maddeleri kapsamında yürütülen soruşturmada elde edilen bilgi, belge ve deliller doğrultusunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, şüphelilerin eylemleri ile aralarındaki olası örgütsel bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü açıkladı.