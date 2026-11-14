İzmir'de indirimli ulaşım kararı: Kim ne kadar ödeyecek?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak indirimli toplu ulaşımdan yararlanabileceklerin kapsamını genişletti. Oy birliğiyle kabul edilen düzenleme, 15 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut tarifede tam biniş ücreti 35 lira olurken, düzenleme kapsamındaki öğrenciler 17,50 lira, öğretmenler ise 23,50 lira ödeyecek.

Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil yönetiminde gerçekleştirilen kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde altyapı yatırımları, Körfez'in izlenmesi, tarihi kent dokusunun korunması, deprem güvenliği ve ilçe bütçelerine ilişkin kararlar da alındı.

İNDİRİMLİ KARTTAN KİMLER YARARLANACAK?

Öğretmen İzmirim Kart'ın kapsamına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler ile 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarında çalışan öğretmenler de alındı. Üniversitelerde fiilen görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri de gerekli koşulları sağlamaları halinde bu karttan yararlanabilecek.

Örgün yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören, 26 yaşından gün almış öğrenciler ise “26 Yaş Üstü Öğrenci İzmirim Kartı” ile Genç İzmirim Kart tarifesinden faydalanabilecek.

İZSU'NUN KREDİSİNE GARANTİ ONAYI

Meclis, İZSU Genel Müdürlüğünün Aliağa ve Dikili'deki altyapı yatırımları için kullanacağı toplam 3 milyar 608 milyon liralık krediye ilişkin garanti düzenlemesini de oy birliğiyle kabul etti.

Aliağa Yenişakran, Hacıömerli ve Kalabak mahallelerinin atık su altyapısı için 1 milyar 385 milyon lira, Aliağa Yenişakran Atık Su Arıtma Tesisi ikmal inşaatı için 816 milyon 852 bin lira kredi öngörüldü. Dikili Atık Su Arıtma Tesisi, Sülüklü Deresi ve bağlantılı altyapı yatırımları için öngörülen kredi ise 1 milyar 406 milyon lira oldu. Gerekli işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verildi.

KÖRFEZ İÇİN 33 AYLIK İZLEME PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında yürütülecek “İzmir İli Oşinografik Araştırma ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Etkilerinin İzlenmesi Projesi”ne ilişkin iş birliği protokolü oy birliğiyle kabul edildi.

2 Ocak 2027 ile 30 Eylül 2029 arasında 33 ay sürmesi planlanan projeyle İzmir Körfezi ve kıyı ekosistemlerinin bilimsel yöntemlerle izlenmesi hedefleniyor. Atık su arıtma tesisleri, akarsular, sanayi ve gemi söküm faaliyetleri, liman ve tersaneler ile kara kaynaklı kirletici yüklerin deniz ekosistemi üzerindeki etkileri araştırılacak.

BASMANE'DE TARİHİ CEPHELERE DÜZENLEME

Anafartalar Caddesi'nin Basmane bağlantısı ile Tarık Sarı, 945, 946 ve 948 sokaklarını kapsayan cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projelerinin dördüncü etabına ilişkin düzenleme de oy birliğiyle kabul edildi.

Yaklaşık 350 metrelik güzergâhın iki tarafındaki yapıları kapsayan çalışmada tarihi yapıların özgün niteliklerinin korunması, cephe iyileştirmeleri ve gerekli restorasyon uygulamaları öngörülüyor. Yapı sahiplerinden alınması gereken izinlere ilişkin işlemler için Cemil Tugay'a yetki verildi.

759 YAPIYA İLİŞKİN KARAR

Belediye tarafından resen yürütülecek riskli yapı tespit süreçleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ arasında iş birliği protokolü hazırlanmasına ilişkin düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.

Talebe dayalı yapı ön incelemelerinde öncelikli işlem yapılması gerektiği belirlenen 759 yapıya ilişkin düzenleme de görüşüldü. Can ve mal güvenliğinin sağlanması, ruhsatlı yapıların dönüşümünün kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla hazırlanan yapılaşma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin hükümler, komisyonların önerisi doğrultusunda dördüncü maddesinin çıkarılması koşuluyla oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis ayrıca ilçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçelerini oy birliğiyle onayladı. Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen düzenlemeler; gelir ve gider bütçelerini, finansman programlarını ve tarife cetvellerini kapsıyor.